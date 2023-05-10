Dünyanın en yaşlı porsuk ağacı tehlike altında! Anıt ağaç statüsünde

Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi sınırları içinde yer alan, 2 bin 550 dekarlık tabiat anıtı, Türkiye'nin 105'inci tabiat anıtı olarak tescillenen 4 bin 120 yaşındaki ve 1168 yaşlarındaki iki porsuk ağacı ile yaşları 300- 500 arasında değişen çok sayıda asırlık porsuk ağaçları rüzgar, yağmur, kar gibi etkenlerle savaşırken, daha önce Türkiye'de görülen katil arı, Gümeli tabiat ormanını da tehdit etmeye başladı.
Gümeli Eren Köyünde oturan Mefa Yalçın, 300- 500 arasında değişen çok sayıda anıt ağaç olarak tescilli çınar ağaçların, zararlı böcek ve bakterilerin istilasına uğradığını ifade ederek, "Türkiye'nin 105'nci tabiat anıtı olarak bilinen ve bol kestane ağaçları da bulunan Gümeli ormanlarına zarar veren kestane gal arısı zararlısıyla mücadele için harekete geçilmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.