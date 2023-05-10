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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 17:07

Dünyanın en yaşlı porsuk ağacı tehlike altında! Anıt ağaç statüsünde

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli ormanlarında tescilli asırlık ağaçlar tehlike altında. Türkiye'nin en yaşlı ağacı olan Gümeli Porsuğu 4 bin 120 yaşında ve 'anıt ağaç' statüsünde yer alıyor. Yemyeşil yaprakları, ihtişamlı gövdesiyle porsuk ağacının zararlı böceği olarak nitelendirilen 'gal arısı' nedeniyle tehlike altında olduğu belirtildi.

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