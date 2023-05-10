Dünyanın en yaşlı porsuk ağacı tehlike altında! Anıt ağaç statüsünde

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Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi sınırları içinde yer alan, 2 bin 550 dekarlık tabiat anıtı, Türkiye'nin 105'inci tabiat anıtı olarak tescillenen 4 bin 120 yaşındaki ve 1168 yaşlarındaki iki porsuk ağacı ile yaşları 300- 500 arasında değişen çok sayıda asırlık porsuk ağaçları rüzgar, yağmur, kar gibi etkenlerle savaşırken, daha önce Türkiye'de görülen katil arı, Gümeli tabiat ormanını da tehdit etmeye başladı.