Dünyanın en uzun kadını ve adamı oyunu kullandı! O anlar kameralara böyle yansıdı

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Seyyar sandık uygulamasının fiziksel engelli bireyler açısından çok yararlı bir uygulama olduğunu belirten Gelgi,"Ben de oyumu yine seyyar sandıkta kullanmış bulunuyorum. Teşekkür ediyorum yetkililere, evime kadar zahmet ettikleri için. Seyyar sandık sebebiyle muhtar adayını seçememiş oldum. Bu benim için de sürpriz oldu, beklemiyordum böyle bir kural olduğunu. Geçtiğimiz yıllarda oyumu belirtilen okula giderek kullanıyordum ve fiziksel olarak tabii bayağı zorlukları oluyordu. Seyyar sandık uygulaması fiziksel engelli bireyler için gayet yararlı bir uygulama oldu" diye konuştu.