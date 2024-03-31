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YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 18:30

Dünyanın en uzun kadını ve adamı oyunu kullandı! O anlar kameralara böyle yansıdı

Dünyanın en uzun adamı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 2 metre 51 santimetre boyundaki Mardinli Sultan Kösen, Derik ilçesine bağlı Kırsal Alibey Mahallesi'nde oyunu kullandı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan dünyanın en uzun boylu kadını, weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi (27) de yerel seçimlerde oyunu evine getirilen seyyar sandıkta kullandı.

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