Dünyanın en uzun kadını ve adamı oyunu kullandı! O anlar kameralara böyle yansıdı

2 metre 51 santimetre boyuyla dünyanın en uzun adamı olan Sultan Kösen, Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oyunu Derik'in kırsal Alibey Mahallesi'nin Kurudere mezrasındaki ilkokulda kullandı.
Mahallenin Dede mezrasında yaşayan ve yürüme güçlüğü çeken Kösen, oy vermeye babası Abdulkadir ve kardeşi Şeyhmus ile geldi.
390 seçmenin bulunduğu 1010 numaralı sandığa oyunu atan Kösen, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi. Kösen, oyunu kullandıktan sonra diğre seçmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, 2 metre 15 santim boyundaki weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, '31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için seyyar sandık uygulaması için başvuruda bulundu.
Bunun üzerine ilçe seçim kurulu görevlileri, Gelgi'nin Tuğra Sokak Emek Mahallesi'ndeki evine gitti. Gelgi, 8801 nolu seyyar sandıkta oyunu kullandı.
Seyyar sandık uygulamasının fiziksel engelli bireyler açısından çok yararlı bir uygulama olduğunu belirten Gelgi,"Ben de oyumu yine seyyar sandıkta kullanmış bulunuyorum. Teşekkür ediyorum yetkililere, evime kadar zahmet ettikleri için. Seyyar sandık sebebiyle muhtar adayını seçememiş oldum. Bu benim için de sürpriz oldu, beklemiyordum böyle bir kural olduğunu. Geçtiğimiz yıllarda oyumu belirtilen okula giderek kullanıyordum ve fiziksel olarak tabii bayağı zorlukları oluyordu. Seyyar sandık uygulaması fiziksel engelli bireyler için gayet yararlı bir uygulama oldu" diye konuştu.