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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Aralık 2022 Cuma 11:34

'Dünyanın en uzun Adam'ının dileği boyuna göre otomobil

Mardin'de yaşayan 2 metre 51 santimetre boyu ile 'dünyanın en uzun boylu adamı' unvanını 13 yıldır koruyan Sultan Kösen, 40'ıncı yaşını evinde, ailesiyle birlikte kutladı.

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