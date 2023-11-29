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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 14:25

Dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen! Erzincan'daki Taş Yol 132 yılda yapıldı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kent merkezi ile birlikte UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en derin beş kanyonu arasında bulunan Karanlık Kanyon ve dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Taş Yol, adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

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