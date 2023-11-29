Dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen! Erzincan'daki Taş Yol 132 yılda yapıldı

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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kent merkezi ile birlikte UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en derin beş kanyonu arasında bulunan Karanlık Kanyon ve dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Taş Yol, adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

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Tüneller, virajlar ve keskin uçurumların bulunduğu kanyon, son yıllarda alternatif ve bağlantı yollarının açılmasıyla turizm amaçlı kullanılmaya da başlandı.

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Kanyon, doğal güzelliği ve zorlu parkuru nedeniyle yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda doğasever tarafından ziyaret ediliyor.

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132 yılda yapıldı

Yöre sakinlerinin zorlu mücadelesi ve devlet desteğiyle 132 yılda yapılan, "dünyanın en zorlu yolları" arasında gösterilen Taş Yolu, çok sayıda tünel, viraj, keskin uçurumları ve doğal güzellikleriyle her mevsim adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

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Kemaliye ilçesini Sivas'ın Divriği ilçesi üzerinden İç Anadolu'ya bağlamak amacıyla 1870'te inşasına başlanan Taş Yolu, Karanlık Kanyon'un geçit vermeyen kayalıklarını ilkel aletlerle oyan ve adeta iğneyle kuyu kazan yöre halkı tarafından 132 yıllık çalışma sonucu devletin de verdiği destekle 2002'de tamamlandı.

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Bölgede çok sayıda Dağ Keçisi de yaşamını sürdürüyor.

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