Dünyanın en tehlikeli köpek türleri ve özellikleri

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Tosa: Japon bir ırktır ve kahverengimsi kırmızı renkli tüyleri vardır. Türkiye'de tosa üretimi, satmak, reklamını yapmak ve hediye etmek yasaktır.

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Bandogge Mastiff: Amerikan mastif olarak da bilinirler ve en agresif türlerdendir. Dövüş köpeği olarak yetiştirildikleri de bilinmektedir. Safkan bir ırk değildir.

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Cane Corso: Kaslı vücutları vardır ve kemik yapıları gelişmiştir. Oldukça güçlü ve çevik köpek ırklarındandır.

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Bull Terrier: Boğa Teriyer de denir ve İngiltere'de birçok ırkın karıştırılmasıyla üretilmiştir. Küçük olmasına karşın dünyanın en güçlü köpeklerindendir.

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Rhodesian Ridgeback: Büyük ve kaslı köpek ırklarındandır. Güçlü çeneleri vardır ve avcı köpeklerdendir.

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Dogo Argentino: Korkusuz ve cesur olarak tanımlanan dogolar, rahatsız oldukları yabancılara karşı oldukça yırtıcı olabilirler. 9 ırkın karması olarak üretilmiştir.

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Boerboel: Güney Afrika kökenli bir ırktır. O bölgedeki evleri, aslan ve leoparlardan koruması için üretilmiştir.

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Gull Ter: Pakistan Bull Dog ismiyle de bilinir ve görünümleri Amerikan Pitbull Terrier'lerini andırır.

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Basenji: Oldukça zeki hayvanlardır ve özgürlüğüne düşkündür. Kedi gibi tüylerini yalayarak temizler ve havlamayan ırklardandır.

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Saint Bernard: Salyaları ile bilinirler ve oldukça kaslıdırlar. Hantal görünseler bile dünyanın en tehlikeli köpek türleri arasında yer alırlar.

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Amerikan Bulldog: Irkın atası, İngiliz Bulldoglardır. Ama onlara göre daha sert ve iri yapılıdırlar.

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Danua: Domuz avında kullanılan bir türdür ve Alman mastifi olarak da bilinir. Çeviklerdir ve çeneleri son derece sağlamdır. Ayrıca Almanya'nın ulusal köpeğidir.

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Brezilya Mastiff: Kas ve kemik yapıları oldukça güçlüdür. Cesur ve kavgacı bir ırktır. Bulldog, mastiff ve Bloodhound türlerinden üretilmiştir.

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Perro de Presa Canario: Kısaca Presa Canario ismiyle anılan ırk, oldukça heybetlidir. Dik başlı, güçlü ve baskın karakterli köpeklerdendir.

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Akita Inu: En pahalı köpek türleri arasında olan akitalar, son derece sevimli görüntüleri olmasına rağmen diğer köpeklerle ve ev hayvanları ile geçinemezler. Cesurdurlar ve koruma görevleri vardır.

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Boxer (Boksör): Kaslı vücutları vardır ve boyutlarına göre oldukça güçlüdürler. Bekçi ırkıdır ve çevikliği, zekası, dayanıklılığı ile ünlüdür.

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Kurt-Köpek Kırması: Kurt köpeklerinden farklıdırlar ve hayvan hakları kuruluşları tarafından kurt-köpek kırması olarak adlandırılmışlardır. Kurt ile köpeğin gönüllü çiftleştirilmesiyle oluşturulmuşlardır.

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Çin Aslanı: Genellikle uslu olsalar bile hırçınlaştıkları da görülür. Üstelik inatçı ve özgürlüklerine düşkündürler. Başka köpeklere karşı üstünlük kurmaya çalışırlar.

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Doberman: Alman iş köpekleridir. Hızlı, çevik, hareketli ve güçlü dik duruşları vardır. Dominant oldukları için ilk defa köpek sahibi olmak isteyenlere uygun değildir.

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Sibirya Kurdu: Husky olarak da tanıdığımız bu ırk, avcılık ve bekçilik yeteneklerine sahiptir. Üstelik kızak çekme için kullanılan bir ırktır. Bu nedenle de oldukça güçlüdürler.

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Alaska Kurdu: Alaska malamutu olarak da tanınır ve işçi bir ırktır. Sert dış tüyleri vardır ve geniş pençelidirler. Zeki olmalarının yanında dövüşçü bir köpektir.

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Rottweiler: Bekçi ve koruma köpekleridir. İri gövdeleri ve kafaları vardır. Ayrıca bilinen en eski köpek ırklarındandır.

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Alman Kurdu: Bakımı en pahalı olan köpek türleri arasında olan Alman çoban köpeği oldukça güçlü olmasına karşın insanlarla iyi ilişkiler kurarlar. Polis ve asker köpeği olarak da kullanılırlar.

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Pitbull: Geniş göğüsleri, güçlü çeneleri ve alın yapıları ile dikkatleri çeken ırk, iyi eğitim almalıdır ve kesinlikle saldırganlığa alıştırılmamalıdır.