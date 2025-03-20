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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 13:05 |

Dünyanın en tehlikeli canlısı! Küçük ama insanlar için ölümcül

Sivrisineklerden su aygırlarına, hayvanlar âleminin en ölümcül katilleriyle tanışmaya hazır mısınız? Yılda yüz binlerce insanın ölümüne neden olan bu canlılar, düşündüğünüzden çok daha tehlikeli olabilir!

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