Dünyanın en tehlikeli canlısı! Küçük ama insanlar için ölümcül

1. Sivrisinekler: Yılda 725.000 ölüm





İnsanları öldürme konusunda hiçbir hayvan bu küçük sivrisinek kadar ölümcül değil. Sıtma, dang humması, sarı humma ve ensefalit gibi sivrisinek kaynaklı hastalıklar, tarih boyunca insanlık için büyük bir tehdit oluşturdu.

Vücudunuzdaki tüm kanı emmek için yaklaşık 1,2 milyon sivrisinek ısırığı gerekir!