Dünyanın en tehlikeli canlısı! Küçük ama insanlar için ölümcül

10. Filler: Yılda 100 ölüm
Genellikle sevimli olan filler, provoke edildiğinde ölümcül olabiliyor. İnsan-yaban hayatı çatışması arttıkça "fil öfkesi" vakaları da yükselişte. Not: Hayvanlar aleminin en büyük beyni onlarda!
8. Timsahlar: Yılda 1.000 ölüm
Köpek balıklarından 100 kat daha ölümcül! Aşırı bölgeci olan timsahlar, sudaki ve karadaki her şeyi avlıyor.
6. Yuvarlak Solucanlar: Yılda 2.500 ölüm
Dünya çapında 1,5 milyar insanın bağırsaklarında yaşayan bu solucanlar, 50 cm'ye kadar uzayabiliyor. Poponuzdan çıkan "kıvrılan spagetti yığını" gibi düşünün!
4. Köpekler: Yılda 25.000 ölüm
"İnsanın en iyi dostu" değilmiş! Çoğu ölüm, evcil köpeklerden değil, kuduz taşıyan sokak köpeklerinden kaynaklanıyor. Hindistan'da 30 milyon sokak köpeği var.
2. İnsanlar: Yılda 475.000 ölüm
İnsanlar, yılda 437.000'den fazla cinayetle bu listede "şüpheli" bir şekilde 2. sırada. ABD'de 75 yıllık bir ömürde, bir kişinin cinayete kurban gitme ihtimali 1/200!
1. Sivrisinekler: Yılda 725.000 ölüm
İnsanları öldürme konusunda hiçbir hayvan bu küçük sivrisinek kadar ölümcül değil. Sıtma, dang humması, sarı humma ve ensefalit gibi sivrisinek kaynaklı hastalıklar, tarih boyunca insanlık için büyük bir tehdit oluşturdu.
Vücudunuzdaki tüm kanı emmek için yaklaşık 1,2 milyon sivrisinek ısırığı gerekir!