Dünyanın en saçma binasının yüzde 70'i yıkıldı, 270 ton hurda geri dönüştürüldü

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Kahramanmaraş'ta 1994 yılında inşa edilen ve gerek rengi gerekse mimari yapısıyla kentin simgesi haline gelen, internet arama motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' yazılınca aramada ilk sırada çıkan binanın yıkımı sürüyor.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı kent meydanı projesi kapsamında ocak ayında yıkımına başlanan binanın yüzde 70'i yıkıldı.

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45 METRELİK KOLONLAR YIKILINCA KURBAN KESİLDİ

Kentin en işlek caddesi olan Trabzon Bulvarı'ndaki bina tıraşlama tekniğiyle yıkılıyor. Büyük vinçlerle en tepeye çıkarılan iş makineleri tüm katları tek tek yıkarak aşağı iniyor.

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Binanın her biri 45 metre uzunluğundaki 8 büyük kolon da yıkıldı. İlgili firma son kolonunun yıkılmasıyla birlikte kurban kesti.

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Firma yetkilisi Kenan Türkmen, 8 kolonun kaza yaşanmadan, kimse zarar görmeden yıkılmasının önemli olduğunu ve bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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Yıkımda binadan çıkan demir, bakır, alüminyum gibi geri dönüştürülebilecek hurdaları molozlardan ayırdıklarını kaydeden Türkmen, "Yıkım çalışmamızın yüzde 70'i tamamlanmış vaziyette. 2 aylık çalışmamız kaldı.

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Tüm katları söktükten sonra -3'e ineceğiz ve 2 ay sonra tamamen teslim edeceğiz. Şu ana kadar yaklaşık 270 ton hurda geri dönüşüme gönderildi.

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Eksi katları da söküp dolgusunu da yaptıktan sonra yol kotunda teslim edeceğiz" diye konuştu.

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