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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 13:12

Dünyanın en saçma binasının yüzde 70'i yıkıldı, 270 ton hurda geri dönüştürüldü

Google'da, 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sırada çıkan ve bu yılın başında yerine meydan yapılması için yıkımına başlanan 18 katlı Kahramanmaraş İl Özel İdare Binası'nın yüzde 70'i yıkıldı. Yıkımda bugüne kadar elde edilen 270 ton hurda ise geri dönüşüme gönderildi.

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