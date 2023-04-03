'Dünyanın en saçma binasının yerine çelikten çarşı kuruluyor! Esnafın hizmetine sunulacak

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Kahramanmaraş'ta 1994 yılında yapılan 18 katlı İl Özel İdare binası, arama motoru Google'da "dünyanın en saçma binası" olarak ilk sırada yer alıyordu. Binanın dış cephesi sarı, mavi ve kırmızı renkleriyle hem görselliği hem de işlevsiz olması sebebiyle sürekli eleştirilere maruz kaldı. 2022 yılında kontrollü olarak yıkılan dünyanın en saçma binasının 40 dönümlük alanına ise depremzede esnaf için "Samsun Çarşısı" inşa edilmeye başlandı. 32 dükkan, iki kafeterya ve lavabolardan oluşan çarşının kısa sürede tamamlanması planlanırken, depremzede esnafın kullanımına verileceği kaydedildi.

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Şehirde esnaflık yapan kaynakçı ustası Ertuğrul Kekeç, binanın büyük bir kısmı kullanılmadığı için "dünyanın en saçma binası" olarak tanımlandığını söyledi.

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Kekeç, "Binanın büyük bir kısmı kullanılamadığı için öyle bir imaj oluşturdular. Yoksa yapılması zor binaydı. İnsanların kafasında klasik düz bina oluştuğu için bu bina bir türlü kendini sevdiremedi. En sonunda da yıkıldı. Yıkması da zordu. En üstte büyük ekskavatörler çıkarttılar. Yıka yıka indirdi, tehlikeli bir yıkımdı" diye konuştu.

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Depremzede vatandaşlar için çarşı kurduklarını ifade eden Ali Rıza Köksal ise, "Depremden dolayı esnafların dükkanları zarar gördüğü için onlara çelik konseksiyon dükkan imal ediyoruz. İki tane kafeteryası var. Bir an önce bitirip mağdur olan esnafların hizmetine sunmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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"Samsun Çarşısı" inşa ettiklerini belirten Yusuf Pala da, "Biz de çelik işini yapıyoruz. Sabah 8, akşam 6'ya kadar elimizden geldiğince hızlı çalışmaya gayret gösteriyoruz, bir an önce teslim edelim diye. Bütün depremzedelere geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

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Yıkılan binanın görsellerinin güzel olduğunu aktaran inşaat ustası Mehmet Dinç de, "Görsellerini gördüm. Mimarisi güzeldi ama kullanışlı değil diye yıkılmış" dedi.