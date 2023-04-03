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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Nisan 2023 Pazartesi 16:36

'Dünyanın en saçma binasının yerine çelikten çarşı kuruluyor! Esnafın hizmetine sunulacak

Kahramanmaraş'ta geçen yıl kontrollü olarak yıkılan, 'dünyanın en saçma binası' olarak ünlenen yapının alanına depremzede esnaf için 'Samsun Çarşısı' kuruluyor.

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