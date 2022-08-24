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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:22

Dünyanın en saçma binası yıkıldı! Şimdi de enkazı dert oldu

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, dünyanın en saçma binası olarak nitelendirilen özel idare iş merkezinin yıkılmasının ardından geride kalan moloz ve hafriyat yığınının kaldırılmasını istiyor.

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