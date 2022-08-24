Dünyanın en saçma binası yıkıldı! Şimdi de enkazı dert oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında yıkılmasına karar verilen bina ve çevresinde yaklaşık 9 ay önce yıkım işlemleri başlanmış, alanda önce eski adliye binası, daha sonra eski emniyet müdürlüğünün bazı birimlerinin içinde bulunduğu binaların yıkımları gerçekleşmişti.

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Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sırada çıkan ve bu yılın başında yerine meydan yapılması amacıyla 18 katlı İl Özel İdare Binasının yıkımına başlandı.





1994 yılında yapılan binanın yıkımı tamamen gerçekleşirken, büyükşehir belediyesinin bütçesine ise 6 milyon 600 bin lira katkı sağlanmış oldu.