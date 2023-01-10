  • $18,78
  • 20,1553
  • 1130.6
  • 5141.97

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 14:15

Dünyanın en iyi köylerinden! Mimari dokusunu 7 asırdır koruyor

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından belirlenen UNWTO 2022 En İyi Turizm Köyleri Listesi'ne giren Birgi, tarihi dokusu ve kültür mirasıyla ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.