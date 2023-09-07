'Dünyanın en derin ikinci kanyonu' Türkiye'de! Valla Kanyonu ziyaretçilerini her mevsim cezbediyor
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan ve 'Dünyanın en derin ikinci kanyonu' olarak gösterilen Valla Kanyonu, doğaseverlerin ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Yaklaşık 12 kilometre uzunluğunun yanı sıra derinliği yer yer bin 100 metreyi bulan ve pek çok risk barındırması nedeniyle geçişi en zor kanyonlar arasında gösterilen Valla Kanyonu, seyir teraslarından eşsiz manzaralarıyla ziyaretçilerini her mevsim cezbediyor.