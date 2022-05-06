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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Mayıs 2022 Cuma 15:09

Dünyanın en büyük yatları arasında gösteriliyor! Bodrum'a geldi

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen ve Rus milyarder Alexander Abramov'un yatı 'Titan', Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

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