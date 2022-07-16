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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 09:41

Dünyanın en büyük Türk Bayrağı 15 Temmuz'da yeniden açıldı

Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, dünyanın en büyük Türk Bayrağı yeniden açılarak dalgalandırıldı.

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