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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 13:08

Dünyanın en büyük doğal gökdeleni! Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

Nevşehir'de milyonlarca yıl öncesinde oluşan ve daha sonra içi oyularak yaşam merkezi haline gelen ve bugüne kadar ayakta durmayı başaran Kapadokya bölgesinin en büyük Peribacası konumundaki Uçhisar Kalesi, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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