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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 09:56

Dünyanın en büyüğü Kapadokya'da havalandı! Dünyada bir ilk

Kapadokya'da üretilen dünyanın en büyük Bayrak Balonu Kapadokya'da havalandı. Yaklaşık iki ay gibi bir sürede üretilen ve üzerinde Türk Bayrağı figürü bulunan Bayrak Balon, dünyanın en büyük Bayrak Balonu unvanını da almış oldu.

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