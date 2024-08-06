Dünyanın en büyüğü! İstanbul Boğazı'nda ortaya çıktı

Bu 14'üncü kayıt. İklim değişikliğinin etkisiyle deniz sularının ısınmasının sonucu türler de dağılım alanlarını, yayılış alanlarını geliştiriyor. Burada özellikle denizanaları ile beslenen bir türden bahsediyoruz. Denizanaları farklı denizlerde yoğun olarak gözükmeye başladı. Bu bireyin de iklim değişikliği, belki de beslenme amaçlı denizanalarının peşine buraya geldiğini düşünüyoruz. Ayrıca İstanbul Boğazı'nın 7-8 bin yıl önce açılmasından itibaren Karadeniz'in Akdenizleşmesi süreci devam ediyor. Sonuçta bu gözlem de bunun bir kaydı olabilir. Burada şaşırtıcı olan; İstanbul Boğazı gibi dünyanın en yoğun deniz trafiğinin olduğu bu kadar dar bir su yolunda bu gözlemin kaydedilmesi çok önemli. Deri sırtlı deniz kaplumbağasının burada olması Çanakkale Boğazı'nı da geçtiğinin göstergesi. Dolayısı ile bu gözlem Akdeniz Havzası'nda en kuzeydeki bilimsel kaydıdır" ifadelerini kullandı.