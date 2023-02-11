Dünyanın dört bir yanında yardım kampanyaları başlatıldı!

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Bazı ülkeler ilk etapta arama kurtarma ve acil ihtiyaç yardımı yaparken bazı ülkelerde de yardım kampanyaları başladı...

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YARDIM KAMPANYALARI Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ve Suriye'de dün meydana gelen deprem felaketinden etkilenenler için yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

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ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, Maraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye 85 milyon dolarlık yardım sağlanacağını duyurdu. ABD'deki birçok sivil toplum kuruluşunun (STK) yaptığı yardım çağrılarıyla milyonlarca dolarlık bağış toplandı.

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İngiltere Afetler Acil Durum Komitesi (DEC), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek sağlamak amacıyla bağış kampanyası başlattı. Açıklamada, İngiliz hükümetinin kampanyaya 5 milyon sterline kadar ekleme yapacağı bildirildi.

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AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki depremzedeler için 3,5 milyon euro acil insani yardım yapılacak. Bununla ilk etapta depremden etkilenenlerin barınma, su, gıda ve temizlik maddesi gibi ihtiyaçlarının temininin yanı sıra arama kurtarma çalışmalarına destek verilecek. AB Komisyonu, Türkiye'deki depremzedeler için de 3 milyon euroluk acil durum yardımıyla çalışmalara katkı sağlayacak.

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İsveç, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 37 milyon kron (yaklaşık 3 milyon 438 bin dolar) yardımda bulunma kararı aldı.

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Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis de Türkiye'ye 500 bin avro değerinde çadır, battaniye, tıbbi malzeme ve ilaç gönderileceğini duyurdu.

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Belçika Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye ve Suriye'deki depremler için 5 milyon euroluk insani yardım yapılacağı bildirildi.

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İspanya'da gerek resmi kurumlar, gerekse özel sektör ve sivil toplum kuruluşları (STK), Türkiye'de depremzedelere yardım ulaştırmak için seferber oldu. Kampanyanın sadece ilk 24 saatinde en az 20 tır malzeme toplandığı bilgisi alındı.

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Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) liberaller, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeleri desteklemek için büyük ölçekli bir kampanya başlattı.

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Azerbaycan Kızılayı, "Seninleyim Türkiye'm" isimli yardım kampanyası başlattı ve vatandaşlara kardeş ülke Türkiye'ye yardımda bulunmaları çağrısı yaptı. Azerbaycan'daki Türk iş adamlarının oluşturduğu "Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu" da kampanya başlattı.

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Kolombiya vatandaşları, düzenlenen kampanyaya büyük ilgi göstererek kısa süre içerisinde yüzlerce paketi TİKA binasına getirdi. Yoğun yardımlar nedeniyle TİKA'nın kapasitesinin tamamen dolması üzerine getirilen koliler Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğine yönlendirildi.

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Kuveyt resmi televizyonunda saat 12.00'da başlayacak programda Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için "Kuveyt yanınızda" temasıyla yardım kampanyası düzenlenecek. Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Veliaht Prens Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da, yıkıcı depremlerden etkilenen Türkiye ile Suriye'ye 30 milyon dolarlık yardım talimatı verdi.

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Hollanda'da düzenlenen "Türkiye İçin El Ele" kampanyasında bağış miktarı 5 saatte 2 milyon euroyu aştı.

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Irak'ın Kerkük kentindeki tüm camilerde Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

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Katar'ın başkenti Doha'da, Türkiye'deki depremzedeler için düzenlenen ayni yardım kampanyası yoğun katılımla devam ediyor. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 50 milyon riyal (14 milyon dolar) bağışta bulundu.

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Vijecnica Kütüphanesi, depremzedelere toplanacak yardım için kapılarını açtı. Yapılan açıklamada, battaniye, ısıtıcı, çadır, uyku tulumu, katlanabilir masa ve sandalye gibi malzemelerin öncelikli olduğu ifade edildi.

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Hırvatistan'dan 7 tır ve 1 kamyondan oluşan yardım konvoyu deprem bölgesine doğru yola çıktı.

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Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde "Svetionik" derneği, Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurları için 40 bin euro yardım topladı.

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Suudi Arabistan'da Kral Selman Yardım Merkezinin düzenlediği yardım kampanyasına şu ana kadar 561 bin 546 kişi katıldı. Dijital ortamda başlatılan kampanya kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 193 milyon 166 bin riyal (Yaklaşık 51,4 milyon dolar) toplandı.

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Umman'daki insani yardım kuruluşları ve hayır dernekleri de Umman Yardım Faaliyetleri Kurumu aracılığıyla bağış ve yardım topladı.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kızılayı, depremzedeleri desteklemek için "İyilik Köprüleri" adıyla düzenlenen yardım kampanyasına katılma çağrısında bulundu. Nakdi ve ayni bağışların toplanması, kampanyayı organize eden BAE Kızılayı ve ülkedeki insani yardım kuruluşları ortaklığıyla iki hafta boyunca devam edecek. BAE merkezli El-Ensari Exchange şirketi, 3,67 milyon dirhem (Yaklaşık 1 milyon dolar) bağışta bulunduğunu duyurdu. BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in annesi Şeyha Fatıma binti Mubarek de depremzedeler için 50 milyon dirhem (Yaklaşık 13 milyon 600 bin dolar) yardımda bulundu.

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Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatıyla Pakistan'da federal hükümete bağlı okullarda Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

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Kazakistan hükümeti, dün Türkiye'deki depremzedelere destek amacıyla 1 milyon dolar tahsis ederken ülkenin en büyük bankalarından Kaspi, AFAD hesaplarına aktarılmak üzere bağış için hesap açtı.

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Cezayir'de, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenenlerle dayanışma amacıyla sosyal medya platformlarından başlayan destek kısa sürede sporcuların, politikacıların ve hayırseverlerin katılımlarıyla kapsamlı yardım kampanyalarına dönüştü.

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Afganistan'ın çeşitli vilayetlerinde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenler ve yaralılar için dua edildi ve yardım kampanyası başlatıldı.

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Filistin Vakıflar Bakanlığı, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenenler için yardım kampanyası başlattı.

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Özbekistan'da, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'deki depremzedelere destek olmak için ülke genelinde yardım kampanyası başlatıldı. Yardım toplama merkezine akın eden vatandaşlar, giysi, ayakkabı, çadır, yatak, battaniye, uyku tulumu, elektrikli ısıtıcı, fener, bebek maması, çocuk bezi, temizlik ve hijyen malzemeleri, jeneratör, gıda ürünleri, konserve ve ihtiyaç malzemeleri getiriyor.