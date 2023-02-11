  • $18,8367
  • 20,1236
  • 1128.82
  • 4505.34

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 11:31

Dünyanın dört bir yanında yardım kampanyaları başlatıldı!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Türkiye'de meydana gelen deprem faciasının ardından dünyanın dört bir yanında yardım kampanyaları başlatıldı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.