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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 14:22

Dünyanı en uzun boylu adamı Sultan Kösen! 15 yıldır rekor onda

Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan, 2009'da 2 metre 51 santimetre boyu ile ‘dünyanın en uzun boylu adamı' unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 42 yaşındaki Sultan Kösen, İtalya'daki Guinness Rekorlar Kitabı'nın 2024 yılı lansmanına katıldı. 15 gün boyunca İtalya'da çeşitli programlara katıldıktan sonra yurda dönen Kösen, “Guinness Rekorlar Kitabı'nın her sene farklı bir ülkede tanıtımı yapılıyor. Bu yıl İtalya Milano'da yapıldı. Biz de her sene Guinness Rekorlar Kitabı'nın lansmanında yer alıyoruz. Rekorumun 15'inci yılını tescil ettirerek kitapta yer aldık” dedi.

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