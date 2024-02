Dünyanı en uzun boylu adamı Sultan Kösen! 15 yıldır rekor onda

4 / 10



"Ülkemizin güzelliklerini ve kültürünü dünyaya taşıyoruz"





Türkiye'nin ve Mardin'in güzelliklerini dünyaya anlattıklarını belirten Kösen, "Guinness Rekorlar Kitabı'nın her sene farklı bir ülkede tanıtımı yapılıyor. Bu yıl İtalya Milano'da yapıldı. Biz de her sene Guinness Rekorlar Kitabı'nın lansmanında yer alıyoruz. Rekorumun 15'inci yılını tescil ettirerek kitapta yer aldık. Tabi ki, gittiğimiz her ülkede ülkemizin güzelliklerini anlatıyoruz. Onlar da bu güzellikleri yerinde görmek istiyorlar ve ilk fırsatta Türkiye'ye geleceklerini ifade ediyorlar. Bizler de mutlu bir şekilde ülkemize dönüyoruz. İnşallah haftaya Amerika'ya gidiyorum. Los Angeles'e gideceğiz. Orada da çeşitli etkinliklere katılıp ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Mardin'imizin ve farklı illerimizin kültürünü, güzelliklerini dünyaya taşıyoruz. Ülkemizle gurur duyuyoruz, eminim ki tüm Türkiye'de bizimle gurur duyuyor" diye konuştu.