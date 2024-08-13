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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 14:20

Dünyadaki en güçlü hayvan ısırığı hangisidir? İlk sıra sizi şaşırtacak

Isırma kuvveti karşılaştırmaları, farklı metodolojiler ve vahşi hayvanlarda test yapmanın zorlukları nedeniyle karmaşıktır. Isırma kuvvetini karşılaştırmanın oldukça zor olduğu ortaya çıktı. Isırma kuvveti, bir hayvan ısırdığında uyguladığı basınçtır ve ısırma kuvveti için SI birimi Newton veya kilogram-metre bölü saniye karedir.