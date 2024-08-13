Dünyadaki en güçlü hayvan ısırığı hangisidir? İlk sıra sizi şaşırtacak

Gri Kurt
2005'te ısıran memeliler üzerine yapılan bir incelemeye göre , gri kurt ( Canis lupus ) 593 Newton ile tüm köpekler arasında en güçlü ısırığa sahiptir.
2014'te yapılan bir çalışma , ortalama insan ısırma kuvvetinin yaşa ve cinsiyete bağlı olarak 149-354 N olduğunu bulmuştur.
Boz Ayı
Boz ayılar ( Ursus arctos ) öncelikli olarak somon ve meyve yese de, oldukça büyük çeneleri ve buna uygun bir ısırıkları vardır. Boz ayılar 751 N ile tüm ayılar arasında en yüksek ısırık kuvvetine sahiptir.
Kaplan
525 N ısırma kuvvetiyle dokuz büyük kedi türü arasından en güçlü ısırığa ship olduğu ortaya çıktı
Aslan
2005 tarihli bir incelemeye göre aslanların 1768 N kuvvetinde ısırma gücü var. Aslanın güçlü çeneleri, bizonlar, filler ve su aygırları kadar büyük hayvanları avlamasına yardımcı olur
Boğa Köpekbalığı
Boğa köpekbalığı ( Carcharhinus leucas ), hem tatlı suda hem de tuzlu suda yaşayabilen sadece iki köpekbalığı türünden biridir. Boğa köpekbalıkları 5.914 N'a kadar ısırma kuvvetine sahiptir
Amerikan timsahı
Amerikan timsahı ( Alligator mississippiensis ), 9.452 N'de en güçlü ısırıklardan birine sahiptir
Mako Köpekbalığı
Kısa yüzgeçli mako köpek balığı ( Isurus oxyrinchus ), ısırığı fiziksel olarak ölçülen en büyük köpek balığıdır. Deniz biyoloğu Dr. Riley Elliott, Yeni Zelanda kıyılarında özel bir cihaz kullanarak mako köpek balığının ısırığını kaydetti. Hayvanın en güçlü ısırığı 13.000 N olarak kaydedildi.
Tuzlu Su Timsahı
Tuzlu su timsahı ( Crocodylus porosus ), 16.414 N ile fiziksel olarak ölçülen en güçlü ısırma kuvvetine sahiptir.
Büyük Beyaz Köpekbalığı
Ağırlığı 5.000 pound'a (2.268 kg) kadar ulaşan büyük beyaz köpek balığı ( Carcharodon carcharias ), dünyanın en büyük yırtıcı balığıdır ve düzenli olarak fok ve deniz aslanı gibi deniz memelileriyle beslenir.
Araştırmacılar büyük beyaz köpekbalığının maksimum ısırma kuvvetinin 18.216 N olduğunu tahmin ettiler, ancak bu sayı daha düşük olabilir.