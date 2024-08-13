Dünyadaki en güçlü hayvan ısırığı hangisidir? İlk sıra sizi şaşırtacak

Gri Kurt





2005'te ısıran memeliler üzerine yapılan bir incelemeye göre , gri kurt ( Canis lupus ) 593 Newton ile tüm köpekler arasında en güçlü ısırığa sahiptir.





2014'te yapılan bir çalışma , ortalama insan ısırma kuvvetinin yaşa ve cinsiyete bağlı olarak 149-354 N olduğunu bulmuştur.

