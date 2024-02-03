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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Şubat 2024 Cumartesi 13:10

Dünyada sadece Van'da bulunuyor! Köy halkı bunun için göç etmekten vazgeçti

Sadece Van'ın Gürpınar ilçesinde yetiştirilen ve nesli koruma altında olan Türkiye'nin önemli gen kaynaklarından Norduz koyununun nesli, 1990'lı yıllarda bölgeden göç etmeyen Geçerli köyü halkı sayesinde yok olmaktan kurtuldu.

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