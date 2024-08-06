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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Ağustos 2024 Salı 13:41

Dünyada sadece Tunceli'de yetişiyor! Yeni bir bitki türü tespit edildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 2017 yılından bu yana var olan türleri kayıt altına almak ve yeni türlerin varlığını tespit amacıyla çalışmalar yürütülüyor. Bilim insanları tarafından yapılan arazi çalışmalarında yeni bir bitki türü tespit edildi.

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