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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Eylül 2024 Cuma 11:17

Dünyada sadece Kütahya'da yetişiyor! Nesli tehlike altında

Nesli tehlike altında olan ''Ehrami' karaçam ağaçlarının dünyada sadece Kütahya'da yetiştiği bildirildi.

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