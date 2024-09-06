Dünyada sadece Kütahya'da yetişiyor! Nesli tehlike altında

Parlak mavimsi yeşil renktedir. Kozalakları genel olarak küçük olup ortalama 54 milimetre uzunluktadır. Ehrami karaçamlar, Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu Bölümü'nde Kütahya ilinin Tavşanlı ilçesine bağlı Vakıfköy'ün güneydoğusunda, köye 2 kilometre uzaklıkta ve bin ile bin 300 metre yükseltiler arasında yayılış göstermektedir. 2873 sayılı Milli Parklar Kanunun 3. Maddesine istinaden Orman Bakanlığınca 1993 yılında tabiat koruma alanı olarak düzenlenmiştir. Vakıf Ormanı olarak da anılan saha 685 hektarlık bir alan kaplamakla birlikte, Ehrami karaçamların yoğun olarak bulunduğu alan yaklaşık 292.5 hektardır. Burası, dünyada sadece Kütahya ili sınırları içinde bulunan ve nesli tehlikeye maruz kalan endemik Ehrami karaçamların dünya üzerindeki doğal ve en yoğun yayılış alanıdır" dediler.

Bölgedeki Ehrami karaçamları, dronla havadan da görüntülendi.