Dünya üzerinde görülen en garip 10 hastalık! İlk kez duyacaksınız

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Genetik bozukluklar ve psikolojik bozukluklar arasında, büyüleyici oldukları kadar rahatsız edici de olan bir dizi hastalık vardır. Nadir görülen, garip ve kesinlikle en kötü kabuslarınıza konu olabilecek birçok hastalık vardır. Çoğu şehir efsanesi zannedilse de nadir görülen hastalıklar gerçektir ve tıp literatürüne geçmiştir.



İşte yürüyen ceset sendromundan su alerjisine kadar nadir görülen 10 garip hastalık.

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1. Cotard (Yürüyen ceset sendromu)

Bu nadir sendromu olan hastalar organlarının çürüdüğünü hisseder ve bazı durumlarda öldüklerine bile inanırlar. Anksiyete bozuklukları ve depresyonla ilişkilendirilen bu ciddi rahatsızlık, hastanın özellikle zaten öldüğünü düşündüğü zaman kendini ölüme terk etmesine neden olabilir.

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2. Hipertrikoz (Kurt adam sendromu)

Hipertrikoz, ağrılı bir hastalık değildir, ancak yine de günlük yaşamı en engelleyici hastalıklardan biridir. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu hastalığa sahip kişiler güçlü ve kelimenin tam anlamıyla istilacı kıl büyümesine sahiptir. Hormonal dengesizlik, genetik faktörler veya bazı ilaçların alınmasından kaynaklanan bu durum hem kadınları hem de erkekleri etkileyebilir.

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3. Pika

Pika kir, kıl, tebeşir, toprak, plastik, hatta metal ve kaya gibi yenmeyen şeyleri yeme dürtüsü ile karakterize bir yeme bozukluğudur. Genellikle yaygın bir gelişimsel bozukluk veya otizm ile ilişkili olan bu bozukluk, genellikle küçük çocuklarda görülür. Bu hastalık özellikle midede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Pika, göründüğü kadar gizemli bir şekilde ortadan kaybolabilen, nadir görülen, tedavi edilmeyen bir durumdur.

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4. Progeria (erken yaşlanma)

Progeria, çocukları doğumdan itibaren etkileyen oldukça nadir görülen bir genetik hastalıktır. İlk olarak yavaş büyüme ile kendini gösteren hastalığın bir sonraki aşaması hızlanan yaşlanmadır. Saç dökülmesi, cilt yaşlanması (kırışıklıklar, zayıflama), ateroskleroz, kardiyovasküler problemler gibi durumlar ortaya çıkar. Bu hastalığa sahip çocuklar için ortalama yaşam beklentisi 15 yıldır.

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5. Fil hastalığı

Fil hastalığının ana belirtisi, bir uzvun veya vücudun bir bölümünün ödem nedeniyle aşırı büyümesidir. Uzuvlar devasa boyutlara ulaşabilir ve günlük yaşam etkilenir. Etkilenen uzuvlar hareket etmeyi neredeyse imkansız hale getirir. Tedavisi günümüzde çeşitli cerrahi operasyonlar ve yaşam tarzı değişiklikleriyle yapılmaktadır.

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6. Kseroderma pigmentosum

Bir cilt hastalığı olan kseroderma pigmentosum, nesilden nesile aktarılan nadir bir genetik hastalıktır. DNA onarım mekanizmalarındaki bir eksikliğin neden olduğu bu hastalık, cildin güneşe karşı aşırı duyarlılığına, göz bozukluklarına ve cilt veya göz kanseri gelişme riskine yol açar. Şu anda tedavi yoktur.

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7. Yabancı el sendromu

Yabancı el sendromu, beyin hasarı veya tümörü sonucu ortaya çıkabilen çok nadir görülen bir nörolojik bozukluktur. Adından da anlaşılacağı gibi hastalar ellerinden birinin kontrolünü kaybederler. Söz konusu el gerçekten de bir başkasının iradesi altında hareket ediyor gibi görünür. Bu el sıklıkla hastanın kendisine saldırır.

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8. Capgras sendromu

Sanrısal yanlış tanıma olarak adlandırılan capgras sendromu hastanın, etrafındaki insanların yerini benzerlerin aldığını iddia etmesine neden olan bir psikiyatrik bozukluktur. İlk kez 1923'te tanımlanan bu sendrom şizofreni, beyin travması veya bunama gibi nörolojik veya psikiyatrik bozuklukları olan hastalarda daha sık görülür.

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9. Fybrodisplazi (Taş adam sendromu)

Taş adam sendromu olarak da adlandırılan fibrodysplasia ossificans progressiva, son derece nadir görülen bir genetik hastalıktır. İskelet kaslarının ve tendonların ilerleyici bozulması ile kendini gösteren hastalık, taş bir heykel gibi hareketlerde ciddi şekilde kısıtlamalara neden olur. Kemik darbeleri de çok ağrılıdır ve hastanın yaşam beklentisi yaklaşık 40 yıl kadar kısalabilir. Bu nadir hastalık yaklaşık 2 milyonda bir kişiyi etkiliyor.