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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 10:43

Dünya üzerinde görülen en garip 10 hastalık! İlk kez duyacaksınız

Dünya üzerinde görülen nadir ve en garip hastalıkları duyunca şoke olacaksınız. İşte dünyada görülen tuhaf hastalıklar...

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