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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2024 Perşembe 17:18

Dumlupınar denizaltısında şehit olan denizciler anıldı! 71 yıl önce batmıştı

Çanakkale Boğazı'nda, 4 Nisan 1953'te Nara Burnu önlerinde İsveç bayraklı gemiyle çarpıştıktan sonra batan Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci anısına, facianın 71'inci yılında anma törenleri yapıldı.

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