Dumlupınar denizaltısında şehit olan denizciler anıldı! 71 yıl önce batmıştı

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İlk törende, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen tarafından "TCG Anafartalar" denizaltısından, "TCG Dumlupınar"ın battığı noktaya çelenk bırakıldı.

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Şehitler anısına gemiden sirenlerin çalındığı töreni davetliler, "TCG Türkeli" gemisiyle denize açılarak izledi.

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Nara Barbaros Şehitliği'ndeki törende ise saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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İkmal Üsteğmen Anıl Boztepe'nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Çanakkale Müftüsü Mustafa Bilgiç dua etti.

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Protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları, şehitliği ziyaret edip karanfil bıraktı.

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Törene İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay Köksal, şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

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Gelibolu'daki tören

Gelibolu'daki anma etkinliği ise Gelibolu Denizaltı Sevenler Derneği tarafından Fener Altı mevkisindeki Denizaltı Şehitler Anıtı'nda gerçekleştirildi.

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Derneğin Gelibolu Temsilcisi Kemal Dalgıç, etkinlikte yaptığı konuşmada, Dumlupınar şehitlerini saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

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Konuşmanın ardından "Denizciler Andı" okundu.

Programda, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri yetkililer ile vatandaşlar hazır bulundu.

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Türk Deniz Kuvvetlerine ait Dumlupınar denizaltısı, 4 Nisan 1953'te, NATO manevralarından dönerken Çanakkale Boğazı'nda "Naboland" adlı İsveç gemisiyle çarpışarak batmış, 81 Türk denizcisi şehit olmuştu. Bu facianın ardından 4 Nisan tarihi "Deniz Şehitlerini Anma Günü" ilan edilmişti.

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