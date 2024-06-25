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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 10:15

Dükkanın içindeki mezar görenleri şaşırtıyor! Önünden geçen dua ediyor

Bursa'nın tarihi semtlerinden Tophane'de bir apartmanın altındaki dükkanın içerisinde yer alan mezar görenleri şaşırtıyor. Camekan içerisinde bulunan mezarın önünden geçenler önce bir şaşkınlık yaşarken, daha sonra dua ediyor. Kabrin kendi yaptırdığı dergaha gömülen Takkeci Sinan Efendi'ye ait olduğu ifade edilirken, bölgede bir çok apartmanın altında kabir olduğu kaydediliyor.

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