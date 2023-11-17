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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 08:49

Düğündekilerin üzerine pompalı tüfekle ateş açtı! 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişinin düğüne pompalı tüfekle ateş açması sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı.

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