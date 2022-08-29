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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 16:22

Düğünde takılan altınlar kime ait? Yargıtay'dan emsal karar!

Düğünde takılan altınlar kimin? Düğünde takılan altınlar geline mi damada mı ait? Düğün takıları kime ait? Düğünde takılan altınlar kimin, gelinin mi damadın mı? Yeni evlenenler ve evlenecek olanların en çok merak ettiği konu düğün takıları. Yargıtay, özellikle yeni evlenecek çiftleri ilgilendiren bir karara imza attı. Mahkeme düğünde takılan altınların kime ait olduğunu söyleyerek tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

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