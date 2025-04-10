Dron ve yapay zeka destekli kaçak elektrik operasyonu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, denetimlerde, kırsal Gözeli ve Kılıç mahallelerinde buğday tarlalarının sulanmasında kullanılan toplam 1980 kilovatamper (kVA) gücünde 9 kaçak trafo tespit edilirken bu trafoların gücünün yaklaşık 900 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğu belirlendi.
Dicle Elektrik ekiplerinin dron ile kayda aldığı görüntülerde, kaçak trafoları fark eden bazı kişilerin trafoları söküp uzaklaşmaya çalıştıkları anların da kayıt altına alındığı ifade edildi. Bu kişilerin, Dicle Elektrik çalışanlarının kullandığı iş kıyafetlerine benzer yelekler giyerek dikkat çekmemeye çalışmalarının da kameralara yansıdığı belirtildi.
Kontroller sırasında bazı tarım arazilerinde güneş enerji sistemlerine ait panellerin bulunmasına rağmen sulamanın kaçak trafolarla yapıldığı aktarılan açıklamada, her yıl kuraklığın arttığı ve ürün veriminin azaldığı bölgede, salma (vahşi) sulamanın yol açtığı tahribatla birlikte, tarlaların çevresindeki su yataklarının kuruduğunun görüldüğü bildirildi.
Açıklamada, tespit edilen 9 kaçak trafonun enerji sistemine verdiği zarar sebebiyle Dicle Elektrik tarafından gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi. Ayrıca şirket avukatlarının, kaçak trafolara el konulması için ve Dicle Elektrik'in adını kötüye kullanabilecek şekilde saha çalışanlarının kıyafetlerini taklit eden kişiler hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.
Şanlıurfa'ya 2013'ten bu yana toplam 17 milyar lira yatırım yapan Dicle Elektrik, 2025 özelinde kente 3 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyor. İlde şebeke yenilemeleri, kapasite artışları ve akıllı şebeke uygulamaları başta olmak üzere 90 farklı proje yürütüldüğü bilgisini paylaşan dağıtım şirketi, milyarlarca liralık yatırımlara rağmen, enerji altyapısına zarar veren bu tür davranışların hizmet sürekliliğini sekteye uğrattığı açıklamasında bulundu.