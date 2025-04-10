Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $37,9345
  • 42,4238
  • 3866.68

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 12:35 |

Dron ve yapay zeka destekli kaçak elektrik operasyonu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dron ve yapay zeka destekli bir kaçak elektrik operasyonuna imza attı.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.