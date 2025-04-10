Dron ve yapay zeka destekli kaçak elektrik operasyonu

Açıklamada, tespit edilen 9 kaçak trafonun enerji sistemine verdiği zarar sebebiyle Dicle Elektrik tarafından gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi. Ayrıca şirket avukatlarının, kaçak trafolara el konulması için ve Dicle Elektrik'in adını kötüye kullanabilecek şekilde saha çalışanlarının kıyafetlerini taklit eden kişiler hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

Şanlıurfa'ya 2013'ten bu yana toplam 17 milyar lira yatırım yapan Dicle Elektrik, 2025 özelinde kente 3 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyor. İlde şebeke yenilemeleri, kapasite artışları ve akıllı şebeke uygulamaları başta olmak üzere 90 farklı proje yürütüldüğü bilgisini paylaşan dağıtım şirketi, milyarlarca liralık yatırımlara rağmen, enerji altyapısına zarar veren bu tür davranışların hizmet sürekliliğini sekteye uğrattığı açıklamasında bulundu.