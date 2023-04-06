Dron ile görüntülendi! Doğu'nun gizli denizi

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Türkiye'de derinliği ile ilk sırada yer alan 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü, eşsiz manzarası, plajları, kamp alanları ve tesisleriyle bölgedeki vatandaşların gözde tatil mekanı.

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Özellikle Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman başta olmak üzere çevre illerdeki vatandaşlar, denize uzak olmaları nedeniyle tatil için Hazar Gölü'nü tercih ediyor.

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İki adası ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü'nün kıyı şeridi çamurla kaplanırken, ziyaretçilerin bıraktığı atıklar da dikkat çekti.

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Bir kısmı kahverengiye boyanan Hazar Gölü, dron ile havadan da görüntülendi.

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