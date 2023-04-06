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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Nisan 2023 Perşembe 15:43

Dron ile görüntülendi! Doğu'nun gizli denizi

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki halk arasında 'Doğu'nun gizli denizi' olarak adlandırılan Hazar Gölü kıyısı çamurla kaplanarak renk değiştirdi. Göldeki kirlilik drone ile havadan görüntülendi.

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