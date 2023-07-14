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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 12:48

Down sendromlu berber çırağı 'Ramço' ustalarının eli ayağı oldu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir berberin yanında çıraklık yapan 45 yaşındaki down sendromlu Ramazan Aydınkaya, haftanın 6 günü ustalarına yardımcı olurken, yaptığı taklit ve danslarla da dükkanın aranan yüzü haline geldi.

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