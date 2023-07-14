Down sendromlu berber çırağı 'Ramço' ustalarının eli ayağı oldu

Yaklaşık 5 yıldır, Öğretmenler Bulvarı'ndaki bir berber dükkanında sabah 09.00'dan geç saatlere kadar temizlik, saç yıkama ve masaj gibi konularda ustalarına yardım eden Aydınkaya, çarşamba günleri de özel bir eğitim kurumuna devam ediyor.

"Müşteriler kendisinden çok memnun. Herkes 'Ramço' diyerek kendisini arıyor. Çok mutluyuz. Pazar günleri hariç haftanın 6 günü çalışıyor. Ramazan, artık müdürümüz gibi oldu. Muhabbeti de çok güzel. Böylece sosyalleşmiş de oluyor.

Yazları 40 günlüğüne Niğde'deki köyüne gittiğinde herkes onu sorar. Biz de o zamanlar kendisinin eksikliğini hissediyoruz. Ondan memnun olmayan insan yok. O da bizi çok seviyor. Çalışmaya başladığından beri konuşması da düzeldi. Ailesi de burada olmasından çok memnun."

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"Bizim neşe kaynağımız"





İş yerinin diğer berberi Uğur Ergün, Aydınkaya ile gün boyu bir arada olduklarını ifade etti.

Aydınkaya'nın çalışkan biri olduğunu dile getiren Ergün, "Aynı zamanda çok pozitif bir insan. Bu sebeple bizim neşe kaynağımız. Çok güzel dans eder, taklit ve masaj yapar. Burada çalışarak harçlığını çıkarıyor. O da mutlu, biz de mutluyuz. Kardeşliğimiz sürüyor. İnşallah böyle de devam eder." dedi.