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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 17:05

Döviz bürosunda yanlış hesabın bedeli ağır oldu! Bin 600 dolar fazla para verdi

Gaziantep'te bir döviz bürosu, 50 gram altını bozdurarak dolara çevirtmek isteyen müşterisine bin 680 dolar fazladan verdi. Döviz bürosu yetkilisi, “O satıştan 10-20 lira kazanalım derken 30 bin Türk liraya yakın kaybımız oldu” dedi.

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