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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 10:05

Dörtnala kayak keyfi! Farklı bir adrenalin yaşamak isteyenlerin yeni durağı

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum Ovası beyaza büründü. Ovada bulunan at çiftlikleri de ziyaretçilerine at arkasında dörtnala kayak keyfi yaşattı.

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