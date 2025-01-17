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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 14:04 |

Dört kulaklı kedi! Türkiye'de ilk kez görüldü

Ankara'da genetik mutasyon sonucu 4 kulağı olan Midas adlı kedi, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Midas, genetik mutasyon sonucu 4 kulağı ve gövdesinde kalp şeklindeki beyaz tüyleri ile dikkat çekiyor.

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