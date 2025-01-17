Dört kulaklı kedi! Türkiye'de ilk kez görüldü

Ender rastlanan 4 kulaklı kedisinin sağlıklı olduğunu belirten Canis Döşemeci "Bugüne kadar Türkiye'de hiç görülmemiş, dünyada da 1800 yılından beri 3 veya 4 tane görülmüş. Bu da Midas'ı meşhur yapıyor. Duymasında hiçbir engel yok. Normal sağlıklı kediler kadar iyi duyuyor. Alt çenesi de biraz geride doğuştan ve küçük. O yüzden dili dışarıda ama o da yemesiyle ilgili bir problem teşkil etmiyor. Gayet sağlıklı bir kedi. Bizim gibi yani, sadece 2 tane kulak kanalı var ama 4 kulak kepçesi var" diye konuştu.

Midas'ı arkadaşlarının bahçesinde bulduklarını ve 4 kulağı olduğundan dolayı şaşırdıklarını aktaran Döşemeci, Midas'ın sevecen ve oyuncu bir kedi olduğunu belirterek, "Eve gelen misafirlerden kaçmıyor. Tam tersi onları tanımaya çalışıyor, iletişim kurmaya çalışıyor. Genellikle akşamları kucakta oturmayı sever, gündüzleri zaten uyuyor. Arkadaşı Gece ile çok iyi anlaşıyor, devamlı oyun oynuyorlar" ifadelerini kullandı.