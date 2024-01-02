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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Ocak 2024 Salı 16:21

Dondurucu soğukların etkisiyle Balık Gölü buzla kaplandı! Vatandaşlar, buz üzerinde yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi

Dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi buz tutan Ağrı'daki Balık Gölü ve çevresi dronla görüntülendi.

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