Donan gölde atlı kızak heyecanı! Turistler oraya akın ediyor

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Ardahan-Kars illeri arasında bulunan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle büyük oranda dondu. Gölün, Akçakale mevkisindeki kıyı kesimlerinde buz kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla geç donan göle, yerli ve yabancı turistler gelmeye devam ediyor.

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Tur firmalarıyla bölgeye gelerek gölün buzlu yüzeyine çıkan turistler, yürüyüş yapıp fotoğraf çektiriyor.

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Atlı kızakla gezinti heyecanı kıyılarda başladı

Buz kalınlığının daha fazla seviyede olduğu kıyı kesimlerinde atlı kızakçılar da turistlere hizmet veriyor. Ziyaretçiler, atlı kızaklara binip gölün yüzeyinde gezinti yapma imkanı buluyor.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, buz üstüne çıkmak isteyenleri bölgeye beklediklerini söyledi.

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Kıyı kesimlerde rahatlıkla buzun üzerine çıkılabildiğini ifade eden Azizoğlu, "Son günlerde turistlerimiz gelmeye başladı. Bu durum artarak devam ediyor. Birçok tur ile yerli ve yabancı turist ağırladık. Her gelen turist bizim için kıymetli. Sonuçta Çıldır ilçemizi ve gölümüzü tanıtmış oluyoruz." diye konuştu.

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"Son günlerde turlarla çok sayıda turist geldi"

Atlı kızakçı Kurtuluş Kılıç da gölün bu kış sezonunda geç donduğuna işaret etti.

Şu an buz kalınlığının 10 santimetrenin üzerinde olduğunu anlatan Kılıç, "Son günlerde turlarla çok sayıda turist geldi. Daha da gelecek. Bunların içinde yerli ve yabancı turistler mevcut. Bizim amacımız, buraya gelenlerin mutlu ayrılmalarını sağlamak." dedi.