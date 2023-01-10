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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 13:49

Donan gölde atlı kızak heyecanı! Turistler oraya akın ediyor

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Akçakale köyü mevkisine gelen turistler, buz kalınlığının kıyı kesimlerinde 10 santimetreyi aştığı Çıldır Gölü üzerinde atlı kızakla gezip yürüyüş yapıyor.

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