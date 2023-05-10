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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 10:37

Dokuz yeri birbirine bağlıyor! Ziyaretçilerin uğrak yeri oldu

Dünyanın en görkemli şelalelerinden biri olan Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi'ne hayat veren gözeler, havaların ısınmasıyla ziyaretçilerin uğrak yeri oldu. Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyünde yer alan 9 ayrı kaynak suyunun aktığı gözeler gezginlerin rotasında yer alıyor.

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