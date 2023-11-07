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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Kasım 2023 Salı 17:03

Dökülen sıvanın altından 700 yıllık tarih çıktı! Selçuklu dönemine ait

Antalya'nın en eski yerleşim yerlerinden olan ve koruma altında bulunan Haşim İşcan Mahallesi'ndeki bir yapının düşen sıvasının altından Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad dönemine ait olduğu değerlendirilen kuş ve hayat ağacı figürleri ortaya çıktı. Plan ve proje çalışmaları çerçevesinde yapının korunacağı bildirildi.

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