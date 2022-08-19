Doktorlar gözlerine inanamadı! Korkunç gerçek röntgen çekilince ortaya çıktı

Göğüs kafesinde bıçak görüntülenen bir hastanın renkli röntgeni...
Göğüs kafesinde kurşun olan bir hasta...
Diş fırçası yutan bir hasta...
60 yaşındaki şizofren hastanın göğüs kafesinde görülen kullandığı bir aletin parçası.
Bu resimdeki hastanın bağırsağında bir diş fırçası, iki çatal ve bir tükenmez kalem var.
Bu eski röntgende, "Boer War" isimli askerin ayak baş parmağı ve yanındaki parmak arasından girmiş olan kurşun, hiç bir kemiği kırmamış.
Ayağına çatal saplanmış başka bir hasta...
Bir hastanın ayağında bulunan çatal parçasının röntgeni...
Bıçakla parmağının bir kısmının kopmasına sebep olmuş bir hasta...
Anahtar yutmuş, 7 yaşındaki bir çocuğa ait renklendirilmiş röntgen...
Orta parmağına çivi saplanmış bir hasta...
Hastanın içindeki ustura ve ustura bıçağının röntgeni...
Bir kadının boğazında görüntülenen çengelli iğnenin renkli röntgeni...
Hasta tarafından yutulmuş birçok nesnenin röntgeni. Buna kaşık ve keskin bir cisim de dahil.
İşte görenleri şaşırtan o röntgenler filmleri