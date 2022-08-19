Doktorlar gözlerine inanamadı! Korkunç gerçek röntgen çekilince ortaya çıktı

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Göğüs kafesinde bıçak görüntülenen bir hastanın renkli röntgeni...



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Göğüs kafesinde kurşun olan bir hasta...

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Diş fırçası yutan bir hasta...

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60 yaşındaki şizofren hastanın göğüs kafesinde görülen kullandığı bir aletin parçası.

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Bu resimdeki hastanın bağırsağında bir diş fırçası, iki çatal ve bir tükenmez kalem var.

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Bu eski röntgende, "Boer War" isimli askerin ayak baş parmağı ve yanındaki parmak arasından girmiş olan kurşun, hiç bir kemiği kırmamış.

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Ayağına çatal saplanmış başka bir hasta...

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Bir hastanın ayağında bulunan çatal parçasının röntgeni...

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Bıçakla parmağının bir kısmının kopmasına sebep olmuş bir hasta...

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Anahtar yutmuş, 7 yaşındaki bir çocuğa ait renklendirilmiş röntgen...

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Orta parmağına çivi saplanmış bir hasta...

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Hastanın içindeki ustura ve ustura bıçağının röntgeni...

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Bir kadının boğazında görüntülenen çengelli iğnenin renkli röntgeni...

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Hasta tarafından yutulmuş birçok nesnenin röntgeni. Buna kaşık ve keskin bir cisim de dahil.

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İşte görenleri şaşırtan o röntgenler filmleri

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