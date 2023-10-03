  • $27,5044
  • 28,8621
  • 1618.76
  • 8531.15

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Ekim 2023 Salı 16:08

Doğum günü pastası yedikten sonra hastanelik oldular! 14 kişi hastaneye başvurdu

Amasya'da ayrı evlerde kutlanan doğum gününde pasta yiyen 12'si çocuk 14 kişi bir süre sonra zehirlenme şüphesiyle rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Kusma ve mide bulantısı problemi yaşayan hastalar tedavi altına alındı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.