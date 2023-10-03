Doğum günü pastası yedikten sonra hastanelik oldular! 14 kişi hastaneye başvurdu

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Amasya il merkezinde bir pastaneden aldıkları pastayı yeğenlerinin doğum gününde kesip birlikte yediklerini belirten evli ve 2 çocuk babası Burak Çulha, "Doğum gününü kutladıktan sonra evi gelmemizin peşinden küçük oğlum rahatsızlandı. Hastaneye götürdüğümüzde yanımızdaki kadının çocuğunun ve karşımızdaki hastanın çocuğunun da pasta yediklerini öğrendik. Aynı yerden aldığımızı fark edince şikayetçi olduk" dedi.