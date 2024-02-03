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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Şubat 2024 Cumartesi 09:57

Doğu Karadeniz'in en büyüğü olacak! Sona yaklaşıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yapımı devam eden Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en büyük cami ve külliyesi inşaatında sona yaklaşılıyor.

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