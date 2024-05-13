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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 14:57

Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi! 2 ayrı rota ortaya çıkardı

Doğu ve Turistik Doğu Ekspresi'nin yoğun ilgi görmesi, 2 ayrı rota ortaya çıkardı. Ankara-Tatvan ve Ankara Diyarbakır Ekspresi yeni rota olarak seyahat severlerin hizmetine sunulurken, Doğu Ekspresi en çok tercih edilen tren seferi olma özelliğini koruyor.

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