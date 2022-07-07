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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Temmuz 2022 Perşembe 16:26

Doğu Anadolu'nun tuz ihtiyacı buradan karşılanıyor! Doğal kaynakta kurulan asırlık tesis

Erzincan'ın Kemah ilçesinde bulunan asırlık tesiste doğal kaynaktan üretilen tuz, Doğu Anadolu Bölgesi'nin ihtiyacını karşılıyor.

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