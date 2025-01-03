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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Ocak 2025 Cuma 16:36 |

Doğasever fotoğrafçı yaban hayatını görüntüledi! İşte o anlar

Denizli'nin Buldan ilçesinde fotoğrafçılık yapan genç, mahallesindeki tarlasına yerleştirdiği fotokapanlarla yaban hayatını kaydediyor. Yaban hayatı izleyen genç, aç kalmasınlar diye ve doğal hayatın sürmesi için tarlasına yem bırakıyor.

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