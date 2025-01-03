Doğasever fotoğrafçı yaban hayatını görüntüledi! İşte o anlar

Mehmet Küçük, "Tarlamın çeşitli yerlerine fotokapanlar yerleştiriyorum. Hem güvenlik açısından hem de yaban hayatı takip etmek için fotokapanları koyuyorum. Yaban hayatta yaşayan yaban hayvanlarına yemler bırakıyorum. Gece ve gündüz kontrol ediyoruz ve görüntüleri seyrediyoruz. Eve geçince oturduğumuz yerden takip ediyoruz. Ben ve ailem bu görüntüleri keyifle izliyoruz. Yaban hayvanları buraya koyduğumuz yemleri yesinler, aç kalmasınlar. Tarlama şuana kadar kurt, yaban domuzu, çakal, tilki ve dağ kedisi geldi. Şimdiye kadar bu hayvanları gözlemledim. Yaban hayvanları için tarlama yem bırakıyorum. Tabi çeşitli yerlerde kameralarım var. Açıkçası heyecanlıyım, bakalım ileri dönemlerde hangi yaban hayvanları gözlemleyeceğiz" dedi.