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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 13:31

Doğalgaz patlamasında hasar gören yerlerde onarım başladı! ortalık savaş alanına dönmüştü

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği doğalgazdan kaynaklanan patlamada, binada ve civarında hasar gören yerlerin onarımına başlandı.

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