Doğalgaz patlamasında hasar gören yerlerde onarım başladı! ortalık savaş alanına dönmüştü

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Patlamanın meydana geldiği Yeşilbayır Mahallesi 1856. Sokak'taki Mehmethan Apartmanı'nda duvarları yıkılan dairenin hasar tespiti yapıldı.

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Mamak belediyesi ekiplerince onarım çalışmalarına başlanırken dairenin iç ve dış duvarları tekrar örüldü, yakın çevrede camları kırılan dükkanlarda da çalışma yapıldı.

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Patlamada dairesi hasar alan komşu Necmettin Kalaycı, patlama anında büyük panik yaşadığını ve hızlıca evden dışarı çıktığını söyledi.

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Patlama olan dairede yangın çıktığını söyleyen Kalaycı, "Elinde yangın tüpüyle birisi müdahale ediyordu. Benim kapım, pencerem her taraf kırıldı. Zarar gördü. Evimde hasar tespit çalışması yapıldı, evin hasarlı olan yerleri not alındı." dedi.

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Karşı binada ikamet eden Nuriye Ertunç ise sabah televizyon izlediği sırada patlama sesi duyduğunu söyledi.

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Patlamanın ardından mahalle sakinlerinin panik halinde dışarı çıktığını ve ilk başta ne olduğunu anlamadıklarını ifade eden Ertunç, "Binadan duman çıkınca millet bağırmaya başladı. Yer yerinden oynamış. Allah kimseye yaşatmasın." diye konuştu.

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NE OLMUŞTU?

Dün sabah saatlerinde doğal gazdan kaynaklanan patlamada binanın giriş katında oturan 68 yaşındaki Fatıma Köse hayatını kaybetmiş, park halindeki bazı araçlar, çevredeki bazı bina ve dükkanlar hasar görmüştü.

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Patlama nedeniyle hasar gören dairelerde yaşayanlar tahliye edilmiş, olay yerine AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edilmişti.

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Köse'nin cenazesi dün Karşıyaka Mezarlığı'na ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedilmişti.

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