  • $16,8342
  • 17,6106
  • 979.121
  • 2457.55

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 16:07

Doğa tutkunları bölgeye akın etti! Çimen Dağı'nın zirvesi kızıla boyandı

Kahramanmaraş'ta uğur böceklerinin göç ettiği Çimen Dağı'nın 2 bin 260 rakımlı Uludaz Tepesi, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların gözde rotası oldu. Milyonlarca uğur böceğinin resitali, görenleri hayran bıraktı. Yedi noktalı uğur böceklerini fotoğraflamak için yurdun dört bir yanından gelen doğa tutkunları bölgede kamp kurdu.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.