Doğa tutkunları bölgeye akın etti! Çimen Dağı'nın zirvesi kızıla boyandı

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Uludaz Tepesi'nin zirvesinin altına kamp kuran doğa severler, 2 bin 260 metre yüksekliğindeki Çimen Dağı'nın Uludaz Tepesi'nde koloniler halindeki uğur böceklerini görüntülemek için sabahın ilk ışıklarında zirveye tırmandı.

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Zirveyi adeta kırmızıya boyayan uğur böceklerini görmek için ülkenin çeşitli yerlerinden gelen doğa tutkunları, her yıl temmuz ayındaki bu şöleni fotoğraflıyor. Uludaz Tepesi'nin yaklaşık 10 hektarı, uğur böcekleriyle kaplı. Bu alan, doğa turizmi yönünden kente önemli kaynak oluşturuyor.

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Kent merkezine 65 kilometre uzaklıkta bulutların üstündeki Uludaz Tepesi'nde koloniler halinde yaşayan, renkleri ve yoğunluklarıyla dikkati çeken uğur böcekleri, Kahramanmaraş doğa turizmi için önemli bir unsur haline geldi.

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Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince varlıklarının korunması için çalışma başlatılan uğur böceklerini görmeye çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor.