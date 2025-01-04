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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Ocak 2025 Cumartesi 10:55 |

Diziyle gündeme gelen gassaller mesleklerini anlattı

Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Cenaze Hizmetlerine bağlı görev yapan gassallar, TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni dizisi 'Gassal' ile gündeme gelen mesleklerini anlattı.

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