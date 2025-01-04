Diziyle gündeme gelen gassaller mesleklerini anlattı

Yılmaz, genel algının aksine özel hayatında çok mutlu olduğunu belirterek, "Özel hayatımızda çok canlı, etrafımızdaki insanlarla oturup kalkan, neşe saçan insanlarız aslında. Sadece mesleğimizden ötürü insanlar bizi ruhsuz, diğer insanlarla konuşmayan, biraz melankolik olarak düşünebilir. Ancak etrafımızdaki insanlar tarafından sevilen insanlarız. Bundan dolayı da mutluyuz." ifadelerini kullandı.