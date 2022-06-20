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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 13:36

Diyarbakırlı kadınlar İtalyanlara rakip oluyor! Türkiye'de üretilecek

Diyarbakırlı kadınlar aldıkları eğitimle manda sütünden İtalyanların dünyaca ünlü Mozzarella peynirini üretecek.

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