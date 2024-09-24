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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 17:01

Diyarbakır'da tankerle otomobil çarpıştı! 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

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