Diyarbakır'da tankerle otomobil çarpıştı! 4 kişi yaralandı

<p>A.A. idaresindeki 42 ET 954 plakalı yakıt tankeri, merkez Bağlar ilçesi Diyarbakır çevre yolu Viranşehir Kavşağı'nda Ahmet K'nin kullandığı 26 AGT 075 plakalı otomobile çarptı.</p><br><p>Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.</p><br><p>Kazada, otomobildeki 2'si ağır 4 kişi yaralandı.</p><br><p>Yaralılardan 2'si sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.</p><p><br></p><p>Sağlık ekiplerince yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.</p><br>