Diyarbakır'da silahlı kavga! 1'i polis 9 kişi yaralandı

Yaralı polise, ailesine ve emniyet teşkilatına "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Zorluoğlu, şunları kaydetti:





"Silahlı kavga esnasında 7'si silahla toplam 8 kişi daha yaralanmıştır. Bunlar da hem bu hastanemizde hem şehrimizdeki bir diğer hastanede tedavi altına alındılar. Bu 8 yaralıdan da birinin hayati tehlikesi vardır. Ağır yaralı olarak tabir edebiliriz. Diğerleri daha hafif düzeyde yaralıdır. Tabii tatsız bir hadise. Özellikle gurur kaynağımız olan emniyet teşkilatımızın 180'inci kuruluş yılını kutladığımız bu haftada böyle bir nahoş hadisenin gerçekleşmiş olması hepimizi daha da derinden üzmüştür. Olay geçmişe dayalı bir husumetten kaynaklanmıştır ve şu ana kadar 3 kişi gözaltına alınmıştır. 2 pompalı tüfek ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli süreç tüm boyutlarıyla ayrıntılı bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir gelişme olursa kamuoyunu bilgilendiririz. Tekrar geçmiş olsun diyoruz."