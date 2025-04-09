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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Nisan 2025 Çarşamba 09:06 |

Diyarbakır'da silahlı kavga! 1'i polis 9 kişi yaralandı

Diyarbakır'daki silahlı kavgada yaralananların sayısı 9'a çıktı.

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