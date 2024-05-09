Diyarbakır'da hüküm süren geçmiş medeniyetlerin izleri sanatla yaşatılıyor!

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Diyarbakır, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi surlar, İçkale Müze kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Hasanpaşa Hanı, Zerzevan Kalesi gibi tarihi ve kültürel mekanları, inanç turizmindeki değerleriyle açık hava müzesini andırıyor.

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"Medeniyetlerin beşiği" olarak nitelendirilen kadim kentte Adanmış Sanatkarlar Derneği tarafından bu kültürel değerlerin sanatla gelecek nesillere aktarılması için "130 Nesildir Akan Bir Nehir, 33 Medeniyet Bir Şehir Projesi" hayata geçirildi.

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Dernek Başkanı Yusuf Battal öncülüğünde yürütülen proje ile kentin geçmişte ev sahipliği yaptığı Hurriler, Mitaniler, Abbasiler, Mervaniler, Büyük Selçuklular, İnaloğulları, Nisanoğulları, Artuklular, Eyyubiler, Anadolu Selçukluları, Akkoyunlular ve Osmanlı gibi 33 medeniyetin izlerini taşıyan figürler ahşaba ve kilden oluşan kaideye özenle işleniyor.

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9 sanatçının katıldığı çalışmada figürlerin önce ahşaba ve kil kaideye çizimi yapılıyor ardından zemin oyularak figürler ortaya çıkarılıyor. Bazı figürler ise renklendiriliyor.

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Özenle hazırlanan eserlerin önümüzdeki günlerde "33 Medeniyet Sergisi"nde beğeniye sunulması planlanıyor.

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