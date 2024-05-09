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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Mayıs 2024 Perşembe 15:57

Diyarbakır'da hüküm süren geçmiş medeniyetlerin izleri sanatla yaşatılıyor!

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 'Medeniyetler Kenti' olarak tescillenen Diyarbakır'da geçmişte hüküm süren medeniyetleri yansıtan figürler ahşaba ve kaideye işleniyor.

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